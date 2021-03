Íris Abravanel Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:19 | Atualizado 20/03/2021 17:21

Íris Abravanel completou 72 anos no final de julho do ano passado e, apesar de não gostar muito de falar sobre a idade, ela teve que revelar que já tinha passado da casa dos 70 anos. Aliás, foi o SBT que comprovou neste sábado (20) que a novelista e mulher do dono da casa estava apta a tomar a vacina contra a Covid-19, após os boatos de que Íris tinha furado a fila. Em São Paulo, os idosos com 72 anos foram vacinados contra o coronavírus nesta sexta-feira (19).

Tudo começou depois que Daniela, a filha número três de Silvio Santos e a primeira dele com Íris, publicou um clique nas redes sociais do momento da primeira dose da vacina. A assessoria de comunicação da emissora divulgou nota à imprensa esclarecendo o mal-entendido com uma foto original da carteira de motorista da escritora, que comprova seu nascimento em 26 de julho de 1948. A própria Daniela fez um post criticando os comentários maldosos. "Os tempos já estão difíceis e a maldade das pessoas está aumentando. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Se não tiver algo de bom para dizer, não diga".

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Beyruti (@danielabeyruti)