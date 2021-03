Viih Tube e Thaís Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:49

Depois que venceu a Prova do Anjo neste sábado (20), Viih Tube resolveu chamar Thaís para conversar na despensa da casa e o assunto foi o comportamento de Juliette. A influenciadora revelou que não gostou nada do jeito que a advogada paraibana falou sobre a sua vitória no jogo da memória dando a impressão de que achou o resultado injusto. "Eu posso estar louca, mas ela falou várias vezes: 'Se você não ganhasse, era para eu ganhar, eu te ajudei, porque sei lá'. Cara, foi muito mérito meu, eu realmente me esforcei muito, estava muito a frente, o resto da galera estava brincando no meio da prova. E eu: 'Pelo amor de Deus, não me ilude que eu quero ganhar'. Sei lá, eu fiquei meio assim", confessou Vitória, que ainda completou. "Não tenho dúvidas que ela gosta de mim, mas o problema é que parece que ela fica tirando o mérito".

Viih Tube já deixou claro também que irá imunizar a cirurgiã dentista no oitavo paredão do 'BBB 21'. Ela desabafou com Thaís sobre a possível reação de Juliette: "Eu sei que ela vai chorar, eu sei que ela vai falar: 'Eu esperava que você ia me dar', eu sei, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai pegar no meu subconsciente, eu vou me sentir culpada, vou me sentir mal, triste de novo, mas eu não tenho dúvidas do que eu quero fazer, do que eu sinto por você, de verdade...".