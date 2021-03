Lucas Lucco Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:54 | Atualizado 20/03/2021 17:57

Nasceu Luca, filho de Lucas Lucco e Lorena Carvalho. A notícia foi confirmada pelo próprio cantor, nas redes sociais no final da tarde deste sábado (20). O artista disse que a mulher e modelo deu à luz por volta das 4 horas da manhã. O parto foi normal.



"Com toda saúde do mundo, toda tranquilidade e com toda força, o Luca veio ao mundo. Foi a coisa mais incrível, mais perfeita que já vivi na minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu tive a grande honra de ser o primeiro a pegar ele. Às 4h51, a Lorena estava com o Luca nos brços. Perfeição", declarou Lucas Lucco em vídeo".



O cantor também explicou porque não compartilhou mais cedo o nascimento do filho. "A gente está aproveitando esse dia pra curtir esse momento, até por isso que a gente não postou tanta coisa em tempo real. A gente nem olhou as fotos e os vídeos ainda, porque a gente está, ontem e hoje, mais preocupados com o bem-estar do Luca e da Lorena".