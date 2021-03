Sarah e Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 13:11 | Atualizado 21/03/2021 13:15

Em conversa com Sarah no iníco da tarde deste domingo (21), Gil surpreendeu ao revelar que mudou o alvo da indicação do 8º Paredão do 'BBB 21'. O economista pernambucano vai mandar Rodolffo, sem chance de Bate e Volta. "Vou na minha intuição. Na pior das hipóteses, vou ser tachado como falso", afirmou ele, e Sarah minimizou ao dizer que ele não está sendo duas caras e se o público ficar com ódio de mim depois disso, é bom que eu fico ainda mais protagonista. É ele e acabou. Se ele voltar aqui, acabou a minha vida", explicou o líder que assumiu não ter gostado do comentário que ele fez para Fiuk do 'vestido' mandado como figurino pela produção do programa. "Achei pesado".

O brother já tinha decidido mandar Arthur, que até pediu para ser indicado, mas Gil mudou de ideia ao acordar neste domingo. Mesmo assim, ele assume que está inseguro e não descartou a possibilidade de mudar de ideia novamente até a noite. "Eu não quero mandar ele [Rodolffo] porque vai ser muito incoerente. Só que sabe quando algo grita no seu ouvido para fazer alguma coisa?", relatou.