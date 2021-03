Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 15:55

A formação do 8º Paredão do 'BBB 21' ainda mexe com os nervos dos participantes. Em conversa com Carla Diaz e Arthur, Caio revelou que está preocupado com resultado e confessou que acha que Rodolffo será eliminado. “Pior que eu acho que ele vai sair. Acho que ele pegou pesado no comentário sobre a roupa do Fiuk. Pelo jeito foi muito dolorido para o Gil falar daquele jeito, muito sentido. Deve ter machucado. Talvez a interpretação lá fora pode ter sido pesada, não sei. Jamais queria isso, mas tem horas que fico com medo", assumiu o fazendeiro.