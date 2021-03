Mayra Cardi e Arthur Aguiar Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:35 | Atualizado 22/03/2021 18:37

Esta humilde colunista vinha cantando as pedras que e Mayra Cardi e Arthur Aguiar estavam juntos novamente. Foram várias fotos publicadas dos mesmo lugares e datas postadas pelo casal. Pois bem. Nesta segunda-feira (22), o ator e cantor confirmou com todas as letras a reconciliação ao ser questionado por uma seguidora. "Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Quem quiser ver... Só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as letras e todas as palavras, não irá acontecer. A vida está aí para a gente viver e ela está sendo vivida dia a dia. Agora se você ainda não entendeu, não há nada que eu possa fazer. E para quem torceu e torce, minha gratidão profunda. Com certeza a sua energia positiva chegou aqui".

Mayra e Arthur tiveram uma separação conturbada em junho do ano passado. Ao terminar o casamento, a musa fitness disse ter sido traída com mais de 30 mulheres e que vivia um relacionamento abusivo.