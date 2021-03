Gianlucca Mauad Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 05:00 | Atualizado 23/03/2021 07:26

Um rebuliço tomou conta dos bastidores de 'Gênesis', na semana passada, após o ator mirim Gianlucca Mauad, que interpreta o personagem Gerson na trama bíblica, ter testado positivo para a Covid-19 antes do início das gravações da última quarta-feira (17). Após o diagnóstico, o ator foi imediatamente afastado e liberado para fazer a quarentena em casa. O pequeno está bem, sem qualquer sintoma, e deve passar por uma contraprova do exame em breve.



A mãe dele, que é quem costuma levá-lo ao set, não testou positivo para a doença. Com o afastamento de Gianlucca, as cenas e falas dele na produção foram transferidas para outras crianças. Com isso, o personagem dele vai passar um tempinho sem aparecer em alguns capítulos.

Procurada, a assessoria de Gianlucca confirma o diagnóstico positivo: "Eles (produção) testam e se dá positivo não deixam nem entrar na emissora, já levam o ator direto pra casa para cumprir quarentena e se medicar", diz a assessoria do ator mirim sobre o rigoroso protocolo da Record contra a Covid-19.