Carolina Azevedo posa sensual Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:25

Participante do reality show da Redetv! 'Bela do Verão', Carolina Azevedo protagonizou um ensaio bem sensual. A modelo também falou sobre os cuidados com o corpo. "Faço exercícios aeróbicos e musculação", entrega. Já sobre os cuidados com a alimentação. Ela conta que é regrada, mas sem neuras.

"Me permito comer besteiras. Além disso, pratico jejum intermitente", revela a loira, que admite que já fez dietas malucas, sem a orientação de um profissional.