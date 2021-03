Reginaldo Faria Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:28 | Atualizado 23/03/2021 14:41

A coluna procurou o ator Reginaldo Faria, de 83 anos, para esclarecer o suposto afastamento dele da novela 'Um lugar ao sol' por supostamente ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. A informação que começou a circular na mídia nesta terça-feira (23) diz que o ator teria sido cortado do elenco da trama pela emissora por não ter aceitado as doses de imunização. Reginaldo garante que deixou seu personagem em comum acordo com a Globo e que isso nada tem a ver com sua vacinação contra a Covid-19 que, segundo ele, está em dia.

“Tomei a primeira e a segunda dose da vacina. A gravação da novela tinha que ser antecipada e em vez de ser lançada em julho ou agosto, a Globo tinha a necessidade de lançar em abril. Então, nós teríamos que estudar 40 capítulos em curto prazo e a globo achou melhor que eu não gravasse para me poupar por conta da pandemia e da minha idade. Então entramos num acordo para que eu saísse do personagem e o José de Abreu acabou entrando", conta o ator.

Reginaldo Faria ainda antecipou com exclusividade que irá retornar à obra, mas na pele de outro personagem. "Eu vou ter outro personagem mais pro final da novela. Ainda não comecei a gravar o outro personagem, devo começar lá pra julho. Ainda não posso adiantar nada sobre esse personagem por ser um personagem novo. Mas ele vai entrar no final da novela e fazer par com a Marieta Severo".