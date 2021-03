Felipe Prior faz tatuagem em homenagem a Ronaldo Fenômeno Divulgação

Publicado 23/03/2021 15:03

Não só os anônimos fazem tudo pelos seus ídolos! Prova disso é que o ex-BBB Felipe Prior fez uma tatuagem na perna para homenagear o ex-craque da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno. O arquiteto dividiu todas as emoções deste momento em seu canal no youtube. Sem medo da dor, Prior dividiu com seus inscritos todos os passos da nova arte, que foi eternizada em sua pele pelo tatuador paulista Ramon Rodrigo.

“Essa tattoo é algo que tem a ver com o Big Brother e ao mesmo tempo com a minha vida pessoal, porque quando a gente estava no jogo eu falei que se eu fosse para a final, faria o cabelo do Ronaldo Fenômeno. Mas infelizmente eu perdi naquele paredão histórico e por conta disso não consegui fazer essa homenagem ao meu maior ídolo do futebol”, diz.

E Prior não parou por aí! Mostrando que é fã de carteirinha, ainda pediu a ajuda de seus milhões de seguidores para que marcassem Ronaldo nos comentários para que assim o seu ídolo soubesse da sua admiração por ele. “Queria pedir ao Ronaldo para fazer um autógrafo na minha tatuagem, que eu vou correndo tatuar também. E é isso, joga e joga”.