Alessandra Negrini Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:27 | Atualizado 23/03/2021 19:30

Alessandra Negrini descobriu uma atividade para chamar de sua durante a pandemia: meditação. A atriz revelou que meditar tem a ajudado contra a baixa da energia do momento que atravessa todos os brasileiros por causa do aumento dos números de vítimas da Covid-19. "Hora de meditar e dar uma melhorada no astral geral. Fiquei meio assim esses dias. Tem horas que dá aquela baixa, mas a gente tem que ter força e atravessar. Um beijo de amor em todos vocês", escreveu Alessandra na legenda da publicação em que aparece na posição de lótus com uma bela paisagem ao fundo.

A atriz assumiu que anda isolada no meio do mato nas últimas semanas. "Só consigo pensar que dias melhores virão e que esse filme de horror em que se transformou a nossa história não vai durar para sempre. Enquanto isso, a gente deve desempenhar bem o nosso papel que é o de cidadão, lembrando que ser cidadão numa democracia significa ser protagonista, que por sua vez, significa ser responsável pelo todo", escreveu em outro post de sua rede social.