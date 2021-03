Graciele Lacerda Divulgação

Publicado 24/03/2021 05:00 | Atualizado 24/03/2021 06:21

fotogaleria A educadora física Graciele Lacerda, mulher do cantor Zezé di Camargo, é uma inspiração para milhares de seguidores que buscam uma vida saudável. Apesar de ser dona de um corpo definido e trabalhar com o universo fitness, ela faz críticas à síndrome da vida perfeita criada pelas redes sociais.

"A primeira coisa que gosto de passar para minhas seguidoras, e até para as minhas alunas do meu programa de emagrecimento, é que a autoaceitação deve vir em primeiro lugar. Olhar para dentro de si e não se comparar ao mundo de redes sociais, onde todo corpo é lindo e perfeito. Todos temos um ponto fraco e uma dificuldade. Então, a chave é saber se valorizar, saber identificar o seu melhor, celebrar as suas conquistas e não ficar pensando no que os outros vão pensar, ou focar em um padrão imposto por pessoas que passam a ideia de uma 'vida perfeita', na internet" explica Graciele.