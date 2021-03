Mc Kekel e Lauana Prado Suburbano

Publicado 24/03/2021 13:23 | Atualizado 24/03/2021 13:33

A nova aposta de Kekel é o f'unknejo'. Em parceria com a cantora Lauana Prado, o artista lança na próxima sexta-feira (26), em todas as plataformas digitais, a faixa 'É Tão Bom'. A canção ganha clipe que ficará disponível a partir das 12h no canal Kondzilla no Youtube. A popularidade e engajamento da artista no universo sertanejo – hoje o maior gênero musical do Brasil - , somada ao prestígio e alcance do Kekel será uma combinação potente para que o novo trabalho do cantor vá longe.