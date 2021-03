Alcione recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 14:37 | Atualizado 24/03/2021 15:53

Aos 73 anos, Alcionei recebeu sua primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta quarta-feira (24). A cantora esteve no drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde concluiu a primeira etapa de seu processo de imunização contra a doença.

"Vacina sim: que essas gotas de esperança e vida cheguem logo para todos! Viva a ciência! Viva o SUS! Viva a Fiocruz! Viva o Butantan", escreveu a Marrom na legenda de uma publicação sua no Instagram.