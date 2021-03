Antes de entrar na casa, Ju tinha menos de quatro mil seguidores reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:36

Em conversa com Viih Tube, na tarde desta quinta-feira (25), Juliette demonstrou não temer enfrentar a ex-amiga Sarah Andrade no paredão. Aconselhada por Viih, a paraibana confirmou que se for indicada pelo líder e puder haver um contragolpe, colocará Sarah na berlinda junto com ela. A advogada disse ainda que se for líder também indicará a consultora de marketing digital direto ao paredão.

"Se você for pelo líder e tiver puxe (contragolpe) você sabe o que tem que fazer", diz Viih. Juliette então responde: "A Sarah. Se o povo quiser eu saio. Ou ela sai. Não tô nem aí. Eu já ia fazer isso. Se eu for líder, boto ela também", diz Juliette.