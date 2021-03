Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:32 | Atualizado 26/03/2021 19:33

Se Juliette está sentindo que sua batata está assando dentro do 'BBB 21', Sarah também pressente que a coisa não anda boa para o seu lado. Em conversa com João Luiz, a consultora de marketing digital assumiu que está preocupada com o nono paredão do 'BBB 21'. "Estou sentindo que o terceiro está chegando, só espero sobreviver ao terceiro [paredão]", disse ao professor de Geografia e ainda o tranquilizou. "Você vai ficar mais ainda, não vai sair. Mesmo que você vá para o paredão, você não será eliminado".

Em seguida foi a vez dela contar para Gilberto e Fiuk que está na mira da casa e revelou o seu voto: Eu acho que, mesmo sem combinar, muita gente vai na mesma pessoa aí para se proteger". O cantor e ator quis saber quem era , e a sister responde: "Pocah".