Novo contratado do SBT, Dony De Nuccio relembra vídeo enviado ao canal quando criança

Publicado 27/03/2021 11:47

Novo contratado do SBT para apresentar o reality 'Te Devo Essa Brasil', Dony De Nuccio usou as redes sociais nesta sexta-feira (26), para relembrar, através de uma publicação no Instagram, que quando criança já mandou um vídeo com uma carta ao canal para mostrar toda sua admiração pela emissora de Silvio Santos. O apresentador contou que o pai dele, enquanto revirava coisas antigas, encontrou uma fita VHS que ele gravou quando tinha 12 anos.



"Você acha que seu sonho é impossível? Quando eu tinha 12 anos de idade, mandei um vídeo para o Silvio Santos. Eu era apaixonado por televisão e tinha o sonho de trabalhar na emissora dele. 25 anos depois, eu me vi assinando contrato como apresentador do SBT. Há poucos meses, revirando coisas antigas, meu pai encontrou o VHS com aquela gravação que fiz quando era criança para o maior comunicador do Brasil. Eu nem sabia que ela ainda existia. Passou um filme na minha cabeça. Você é do tamanho dos seus sonhos.Não importa quão difícil ou distante eles pareçam. NADA é impossível", escreveu o apresentador.



