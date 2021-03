Fiuk chorando após movimentar edredom com Thaís no 'BBB 21' Reprodução GloboPlay

Publicado 28/03/2021 13:23 | Atualizado 28/03/2021 13:26

Ninguém entendeu nada quando Fiuk, após movimentar levemente o edredom com a sister Thaís, no 'BBB 21', foi chorar no banheiro da casa mais vigiada do Brasil depois da troca de carinhos. Alguns internautas e fãs do cantor, no entanto, têm um teoria para esse 'chororô'. Há quem acredite que Fiuk tenha se arrependido dos amassos com Thaís por conta de um relacionamento que ele tinha aqui fora até pouco antes de se confinar no reality.

Thassia Carvalho Reprodução Instagram

A moça em questão se chama Thaissa Carvalho. Ela é influenciadora digital, tem 23 anos e, apesar de carioca, mora em São Paulo. A ruiva vivia um romance com Fiuk, de 30 anos, que só teria terminado por conta da ida do cantor ao programa. Agora, os dois seguem solteiros, porém, ao que tudo indica, o filho de Fábio Jr não esqueceu da moça por completo.