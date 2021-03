Aline Gotschalg e Fernando Medeiros Reprodução Instagram

Esta coluna soube que o casal de ex-BBB's Aline Gotschalg e Fernando Medeiros estão, sim, confirmados na próxima edição do 'Power Couple Brasil'. Em janeiro deste ano, quando começaram a surgir os primeiros rumores sobre a possível participação deles no reality, Aline chegou a negar que eles estivessem selecionados. No entanto, fontes da coluna garantem que eles já fecharam com o canal.



Aline e Fernando começaram a se relacionar na 15ª edição do Big Brother Brasil. Eles tiveram um filho juntos e chegaram a ficar um bom tempo separados. Mas depois reataram o relacionamento e seguem casados desde então. Dentro do 'BBB 15', Fernando também se envolveu com a sister Amanda Djehdian, após a eliminação de Aline. os nomes de Amanda e do marido dela, Mateus Hoffmann, também circulam nos bastidores da Record como cotados para participar da mesma nova edição do 'Power'.



Esta coluna já antecipou, na semana passada, o nome de Jonathan Costa e de sua namorada, Carolina Santos, como confirmados no reality. Os nomes de Mc Mirella e do marido Dynho Alves, além de Renata Dominguez e do marido Leandro Gléria também são dados como certos na atração. Apresentado por Adriane Galisteu, o 'Power Couple' tem estreia prevista para 11 de maio, mesma data e faixa de horário da volta do reality 'No Limite', que faz sua reestreia na TV Globo depois de anos fora do ar.