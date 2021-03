Rennan da Penha distribui cestas básicas em comunidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 05:00

Após lançar 'Pisadinha na Penha', com DJ Cabelão do Turano e BR da Tijuca, o DJ e produtor Rennan da Penha retornou ao local de gravação do clipe da música para distribuir cestas básicas aos moradores do Complexo da Penha. A ação contou com o apoio do grupo de comunicação Voz das Comunidades, que atua no local. "Hoje, pude retribuir de alguma forma o carinho com que receberam a mim e minha equipe. Obrigado, Voz das Comunidades, por embarcarem nessa com a gente! Tamo junto", disse o artista.