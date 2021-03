Paula Mel e Jorge Aragão Reprodução

Publicado 31/03/2021

Grande sucesso da música em Portugal, Paula Mel está mesmo focada na cultura brasileira. A cantora, que nasceu e cresceu por aqui, dará um passo importante em sua trajetória musical, lançando oficialmente sua carreira no Brasil no próximo dia 16 de abril. Paula escolheu apostar no samba e já até fez uma parceria com um grande sambista nacional, que por enquanto prefere manter em segredo. A coluna acredita ser Jorge Aragão, já que ela publicou recentemente uma foto de estúdio com o cantor e compositor em suas redes sociais. “Hoje tive a honra de ter a participação desse poeta no meu trabalho. Que pessoa maravilhosa! Estou muito feliz!”, escreveu na legenda da foto.