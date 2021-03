Natalia Nascimento Divulgação

Depois do afastamento familiar entre a musa da Imperatriz Leopoldinense Natália Nascimento e o empresário Hermann Naschbar, com quem se teve um casamento de 10 anos, Natalia não esconde a preferência e admiração por homens mais velhos. Tanto que a diferença de idade entre ela e o último marido era de 54 anos.

"Eu sempre gostei de homens mais velhos. Uma prova foi meu casamento de 10 anos", disse a musa, que não descarta totalmente se envolver com um cara mais novo: "Não curto muito homens mais novos. Eles estão em outra vibe. Querem curtir a noite todos os dias, não consigo acompanhar. É bem diferente. Mas o futuro a Deus pertence".

A modelo também elencou as qualidades fundamentais que um parceiro precisa ter para conquistar seu coração: "Eu me apaixono pela forma que sou tratada e cuida. Gosto de homem que a abre a porta do carro. Mas o principal, gosto de verdade, que tenha uma palavra, homem inteligente, elegante e sério", pontua.

No entanto, Natalia não está a procura de um novo amor. "Vou deixar acontecer. Eu acho que no momento que estou passando, quanto mais eu procurar, mais eu vou me frustrar e posso magoar outra pessoa. Ainda não superei a falta do meu marido Hermann", conclui.