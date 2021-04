Izabella Rios, irmã de Rodolffo, e Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:28

Como o mundo é redondo, não é mesmo, minha gente? Hora depois de pedir para os fãs do irmão Rodolffo um mutirão de votos para eliminar a Sarah, Izabella Rios trocou beijos e abraços com a sister. O encontro sem querer aconteceu no hotel, na Barra da Tijuca, na tarde desta quarta-feira (1), onde as duas vão ficar hospedadas até quinta-feira, e a empresária do ramo de moda fez questão de registrar o momento. "Gente, olha só que emoção, parece que eu estou aqui com meu irmão do lado", disse ela. "Ah, gente, vou te falar, foi total sem querer, esbarrei com ela aqui no corredor, mas estou muito feliz também de te conhecer e ver que ela é mais linda ainda pessoalmente", respondeu Sarah.

Izabella desejou sorte para a brasiliense e deixou claro que o jogo acabou e as mágoas ficaram dentro da casa: "Obrigada, sucesso, Sarinha, que Deus te abençoe nessa nova jornada. O jogo ficou lá para trás, agora é só alegria", anunciou e a consultora de marketing digital concordou. "Bola para gente que atrás vem gente, vamos ser feliz que Deus está com a gente. Beijo, gente, obrigada por tudo".