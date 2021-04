Abel (Tonico Pereira) em A Força do Querer Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 20:17

Tonico Pereira resolveu falar de assuntos polêmicos em uma entrevista recente. O ator, de 72 anos, confessou que tem um vício, que ele considera bom e até 'saudável'. “Gosto muito (de transar). Talvez o sexo seja um dos meus vícios mais fortes. Para mim, não é doença, é saudável”, disse Tonico, que inclusive já colocou uma prótese peniana, mas que não tem mais. "Foi vencida pela diabetes. Tive que correr para o hospital para tirá-la. Mas ela era maravilhosa", revelou.

Isolado em casa com a família, Tonico contou ao jornal O Globo que está tentando se desconstruir o machismo enraizado em si mesmo por causa da filha de 15 anos, Nina. Tenho aprendido muito com os meus filhos gêmeos, Nina e Antônio. Ela é uma feminista, progressista. Quero evitar a palavra 'esquerda', acho progressista é mais elegante e sapiente. Esse período está servindo para me regenerar da minha formação machista", explicou Tonico para logo completar. ""Tive duas mulheres muito fortes na minha vida: minha mãe e minha avó. As duas eram muito mais machistas que os maridos. Estou aprendendo com minha filha a não ser igual a elas. Eu não sabia o que era machismo, estou acordando agora. Às vezes, faço personagens completamente escrotos. E as pessoas julgam por essa escrotidão que é de personagem, mas é alimentada por mim".