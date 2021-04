Maria Melilo Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 05:00

fotogaleria Campeã do 'BBB 11', Maria Melilo entrou na Justiça contra o Banco Bradesco após constatar um desvio milionário em duas contas criadas em seu nome na agência da instituição bancária localizada no interior da Central Globo de Jornalismo, no Jardim Botânico. Segundo Maria, no final do ano passado, ela se surpreendeu com uma série de saques e aplicações de suas contas reais para as falsas e terceiros.

"É um absurdo que, em pleno século 21, eu tenha que guardar dinheiro em casa ou até no colchão. São duas contas falsas, com assinaturas que não têm nada a ver com a minha. Cheguei a pedir microfilmagem para saber o que aconteceu e o banco diz que não tem. Descobri esse desvio em dezembro, por acaso, porque precisei fazer uma retirada grande para pagar a cirurgia de um tumor do cérebro da minha mãe. Daí vi vários títulos de capitalização em meu nome, inúmeras retiradas e títulos resgatados com um nome fantasia. Fico imaginado quantas pessoas também não estão sendo roubadas sem saber?", questiona Maria.



A atriz conta que chegou a dar um prazo para o banco resolver a situação, mas como nada foi solucionado, ela decidiu contratar o advogado Luiz Felipe Deffune de Oliveira, sócio da Oliveira Advogados Associados, para ajudá-la no episódio. Ele assume nunca ter visto algo do gênero ao longo de sua trajetória profissional.

"Em 17 anos de advocacia é a primeira vez que eu vejo tamanha coragem de se esbulhar o patrimônio de alguém, ainda mais sendo prepostos de uma instituição bancária gigantesca. Não houve nenhuma timidez nos atos que ocorreram. Muito pelo contrário, falsificaram a assinatura da minha cliente dentro da agência, localizada no interior da Central Globo de Jornalismo, sendo que tal ato por si só assusta, ainda mais sendo dentro de uma instituição bancária de renome como o Banco Bradesco, que divulga na imprensa a plenos pulmões ser um 'banco seguro'", admite Luiz Felipe a coluna.

A defesa de Maria já tem nas mãos um reconhecimento extrajudicialmente por parte de alguns funcionários do banco da fraude perpetrada contra Maria e isto já está documentado no processo. Mas, judicialmente ainda não se tem uma citação oficial do banco. " A ação corre em segredo de Justiça e não podemos falar o que estamos pedindo. Até porque não temos o número exato do que a Maria perdeu pois ainda estão sendo apurados todos os desvios realizados. Só posso antecipar que o desvio é milionário e tomamos todas providências para tentar sanar o prejuízo sofrido por Maria Melilo", explica o advogado.



A coluna procurou o Bradesco que informou que não iria comentar sobre o assunto.