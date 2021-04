Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 05:00

Anitta está mesmo empenhada em alavancar sua carreira internacional e parece que tem gostado bastante do jeito de viver em Miami, na Flórida. A cantora já conhece várias localidades da cidade americana e está hospedada na casa de David Grutman, localizada em um dos imóveis mais caros da região: One Thousand Museum Building, onde mora ninguém menos do que David Beckham na cobertura. O prédio tem mais de 230 metros de altura, um dos maiores da cidade, e tem apartamentos entre R$ 10 R$ 25 milhões. Será que ela vai comprar um cantinho lá?