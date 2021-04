Camilla Camargo Divulgação: Patricia Canola

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 05:00

fotogaleria

Duas semanas depois de dar a luz à Julia, Camilla Camargo está cansada, mas muito feliz. Sem babá, por opção, é ela quem cuida da pequena e do primogênito Joaquim, de 1 ano e oito meses e tem dado conta. A atriz dá detalhes da sua rotina com exclusividade à coluna. "Essas primeiras semanas tem sido um momento de adaptação e aprendizado para todos. Escolhi não ter babá, então nos dividimos para tomar conta dos dois. O Leo é um super paizão. Até tenho uma moça que me ajuda em casa e, quando precisa, ela olha o Joaquim", começou a filha do meio de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

"Durante o dia eu me divido entre cuidar da Julia e passar o tempo com o Joaquim, vejo tv, brinco, levo para passear pelo condomínio, enquanto a Julia vai conosco dormindo no carrinho. Ele é apaixonado pela irmã, quer abraçá-la, segurá-la e beijá-la toda hora, mas está com ciúmes, o que é normal. À noite a Julia ainda tem acordado de três em três horas, então enquanto está dormindo, coloco Joaquim pra dormir e aos poucos vamos fazendo tudo funcionar", completou.