Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:04 | Atualizado 05/04/2021 15:17

Nesta segunda-feira (5), Mayra Cardi finalmente assumiu a reconciliação com Arthur Aguiar. A empresária publicou um vídeo no Instagram para confirmar a volta com o ex. Os dois, que têm Sophia, de 2 anos e meio, haviam se separado em junho do ano passado, após a empresária revelar mais de 30 traições e ter vivido em relacionamento abusivo com o ator e cantor. Vale lembrar que a coluna cantava a bola sobre a reconciliação do casal desde o início do ano.



"Você voltou? Não. Porque voltar é fazer o mesmo caminho. Eu me separei, prosseguimos com a papelada de separação para finalizarmos o nosso ciclo. Hoje é tempo de ressurreição e é assim que eu gostaria que fosse essa nova vida, da morte para a vida. Porque, sim, não podemos chamar de vida tanta falta de amor, tanta falta de respeito e tanta destruição feita no passado em nosso lar", começou Mayra.



A ex-participante do 'BBB 10' contou que aprendeu a lidar com as dificuldades do relacionamento justamente pela profissão que escolheu: a coach . "O dia em que eu parar de acreditar na transformação do ser humano, chegou a hora de mudar de profissão e com certeza deixarei de ser feliz. "É bem mais fácil desistir, trocar, descartar."



"Começamos um novo, de novo, para viver o novo. Respeitando o tempo e as ordens das coisas acima de tudo . Acima de tudo na casa de Deus(...). 'Mayra, você tem certeza que ele não vai te trair?'. Não, não tenho. E jamais teria como ter. Nunca saberemos o dia de amanhã, nem as nossas ações, nem as ações alheias. Jesus foi traído por quer amava ou que dizia que o amava. O ser humano é falho. As minhas escolhas têm riscos", continuou.