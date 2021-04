Marília Mendonça reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:51

O tempo fechou entre Marília Mendonça e alguns internautas nesta segunda-feira (5). Depois de ser criticada por 'passar pano' nas atitudes de Rodolffo, consideradas homofóbicas pelos próprios participantes do 'BBB 21', a cantora decidiu rebater os comentários. A sertaneja também foi cobrado por não se posicionar nos paredões do colega, o que não aconteceu quando Nego Di e Karol Conká foram para as respectivas berlindas. Ela não gostou: "Só para responder coletivamente: não... Estou bem de boa com a minha vida e meus problemas. Mal estou me posicionando para pagar as parcelas das minhas contas. Estou bem tranquila... Nem gasta energia me enchendo o saco. Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam", escreveu Marília no Twitter.

Só que a repercussão cresceu e a cantora recebeu mais críticas e ameaças de 'cancelamento'. "Me cancelar é um direito de vocês. Torcer é um direito de vocês e o meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos que estão me julgando, entraram também. Eu jamais declarei torcida para ninguém. Torcia para o Projota antes de começar o programa", entregou.

Publicidade

veja bem, me cancelar é um direito de vocês. torcer é um direito de vcs. meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos TODOS que estão me julgando, entraram também. eu jamais declarei torcida p ninguém. eu torcia pro projota antes de começar o programa.. — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

e só pra responder coletivamente: não... tô bem de boa com a minha vida e meus problemas.. mal tô me posicionando pra pagar as parcelas das minhas contas... tô bem tranquila.. nem gasta energia me enchendo o saco.. quando o problema for comigo, aí vcs me chamam https://t.co/lL6inchgf0 — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

Publicidade

guardei os vídeos e pensei comigo: quando ele sair, eu vou explicar por q eu não postei os vídeos. e ele vai entender. e eu sei q tá cheio de gente disposta a ajudar, mesmo sem a obrigação. eu não promoveria um linchamento com alguém q errou do mesmo jeito que eu jamais. — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021