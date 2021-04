Denise Dias Reprodução

Publicado 06/04/2021 05:00

A modelo e influenciadora Denise Dias casou no domingo de Páscoa (4) em uma cerimônia luxuosíssima com direito a muitas flores na decoração do salão, mesa farta de doces e bolo e um buffet completo com as melhores comidas e bebidas. Denise usava um modelo Dolce & Gabanna e fez questão de fazer vários cliques e vídeo mostrando os detalhes do casamento, menos o noivo. Sim, minha gente! Ela escondeu o marido de todas maneiras durante a festa e aí coluna pergunta: qual será o motivo de tanto mistério?







