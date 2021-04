Ingrid Freitas e Tiee Arquivo Pessoal

Ex-amante do cantor Tiee, Ingrid Freitas desmentiu os boatos de que o sambista tivesse montado o apartamento que ela vive hoje na época em que os dois começaram a namorar. "Ele não montou nada pra mim. Na verdade, foi ao contrário. Quando a gente se conheceu em 2018, eu já tinha meu apartamento montado em Nova Iguaçu. Ele não me deu nada, nenhum móvel, nada... E quando terminamos ele ainda me deixou dívidas, mas não posso falar, né?", disse a estudante de odontologia, que afirma ter namorado o cantor sem saber que o relacionamento, na verdade, era um caso extraconjugal dele.