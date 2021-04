Felipe Dylon Agnews

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 05:00

Na manhã desta terça-feira (6) o cantor Felipe Dylon mostrou que as caminhadas com seu cachorro de estimação em Ipanema, na Zona Sul do Rio, têm contribuído para seu novo shape. Visivelmente mais magro, o artista foi fotografado com um corpo mais sequinho, diferente dos últimos registros capturados pelos paparazzi de plantão durante a pandemia.