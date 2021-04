Solange Almeida Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 22:08 | Atualizado 06/04/2021 22:20

Solange Almeida usou as redes sociais na noite desta terça-feira (6) para rebater as críticas que recebeu durante o dia por ter assumido que não viu maldade no comentário de Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz, quando o cantor se preparava para cumprir a tarefa do monstro no sábado (3). A cantora ainda criticou o professor de Geografia por ter exposto a polêmica sem conversar com o sertanejo e ainda ter revelado a mágoa na véspera da eliminação. "Eu vi um professor que, ao invés de educar, oprimiu uma pessoa que não fez a brincadeira por maldade.. Você viu o vídeo da brincadeira? Até a Ju[liette] concordou com ele… e amo a Ju! Sou louca por ela, é a minha campeã!”, twittou Sol mais cedo.

Depois de muitos ataques, ela fez um longo vídeo e postou no Instagram. "Olha só! Já recebi inúmeras mensagens e, inclusive, diversos ataques nas redes sociais por causa de um comentário que eu fiz mais cedo falando do 'Big Brother'. O engraçado que as pessoas falam muito sobre liberdade de expressão, livre-arbítrio e quando a sua opinião foge um pouco, diverge um pouco, você é atacado", começou Sol na postagem.

"Em momento algum, eu desmereci o João e já tinha dito que ele era um dos meus favoritos. Só que na minha opinião, quero deixar isso bem claro, na minha opinião, ele poderia ter falado no momento em que se sentiu ofendido. No momento em que ele se sentiu ofendido, ele poderia ter chamado o Rodolffo. Como uma pessoa esclarecida e altamente inteligente, isso na minha opinião, ele poderia ter tido outra postura e eu não vi maldade no comentário do Rodolffo naquele momento. Ele errou. Não estou dizendo que ele não errou, mas, nós seres humanos, que somos falhos muitas vezes, soltamos palavras que não temos a noção de que estamos ferindo o outro. Eu já fiz isso e fui chamada a atenção", comentou a forrozeira.

Ela terminou o vídeo pedindo para que as pessoas respeitassem a sua opinião. "Volta a repetir que na minha opinião por ser um educador, o João deveria ter tido outra postura, ter chamado a atenção do Rodolffo na hora. João é uma pessoa incrível. Só queria que pessoas respeitassem a minha família, que está sendo atacada sem ter dito uma palavra sobre a situação. Estão indo nos perfis do meu filho com emojis e palavras de baixo calão. Estão atacando o meu marido e eu não acho certo. Sinceramente, eu espero vocês sejam mais empáticos, já que falam tanto empatia e que consigam aceitar as opiniões quando alguém diverge da sua opinião", finaliza.

