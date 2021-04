Thay Magalhães Divulgação: Danillo Fernandes/ Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 07/04/2021 14:23 | Atualizado 07/04/2021 14:27

A dentista e empresária Thay Magalhães, nova rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, será coroada neste sábado (10), às 13h, durante a transmissão de uma live, que irá também comemorar os 69 anos da agremiação. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube (canal do Fita Amarela) e Facebook da própria escola, e seguirá todos os protocolos sanitários para evitar o contágio do coronavírus. Fechado ao publico , só participarão do evento alguns componentes e todos irão fazer teste para a Covi-d 19. Na ocasião, o Carnavalesco Paulo Barros irá apresentar o enredo para o próximo Carnaval, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapan, recém-contratados também serão apresentados.