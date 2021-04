Andréia Sadi e André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:58 | Atualizado 07/04/2021 16:05

Nasceram os gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek. Os meninos, João e Pedro, nasceram no dia do jornalismo, nesta quarta-feira, 7 de abril. Eles passam bem e pesam 2,8 e 3,1 kg. "Estamos todos super bem, mamãe e os moleques - que são gigantes. Nossa gratidão eterna, doutor Renato Kalil, a você e toda a equipe que nos atendeu, maravilhosa. A trilha sonora 'viva o povo brasileiro' já começou aqui no quarto, com Gil, Caetano, Bethânia, Chico, Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Chico Science e Tim Maia. Obrigado", escreveu André Rizek.

Durante o programa 'Estúdio I', da GloboNews, a apresentadora Natuza Neri anunciou a chegada dos bebês. " A mamãe passa bem. O papai está feliz. Eles são lindos, estou aqui com a foto. Pedro nasceu primeiro e em seguida veio o João", contou.

