Viviane Bordin Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 16:34

Depois de ter lançado uma plataforma de conteúdo, OnlyDiamonds, Viviane Bordin promete inovar mais uma vez com o projeto Diamond Ladies, uma página no Instagram voltada para mulheres. "O objetivo dessa página é oferecer conteúdos e cursos exclusivos para o público feminino que serão disponibilizados na OnlyDiamond. Esse projeto, conta com a parceria de sexólogas e outros profissionais, que juntos vão gerar temas para valorizar e dar boas dicas no universo feminino", revela a modelo, ex-coelhinha da Playboy e CEO da revista digital Diamond Brazil.