Joana Prado e a filha Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:03 | Atualizado 07/04/2021 18:05

Mulher do lutador Vitor Belfort, Joana Prado usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para contar sobre um grave acidente que sofreu em Boca Raton (EUA), cidade localizada a 70 km de Miami, onde vive com a família. Conhecida como 'Feiticeira', uma das assistentes de palco mais famosas de Luciano Huck nos anos 90, ela mostrou o carro destruído após o choque e afirmou que, apesar da gravidade da colisão, ela e a filha estão bem com machucados leves.

Joana ainda revelou que a motorista do outro carro, acusada de ter sido responsável pela batida, havia consumido álcool e outras substâncias, e estava desacordada quando elas foram liberadas do hospital. Joana não sabe se ela sobreviveu. "Graças ao nosso Senhor estamos bem! Temos que agradecer a mão de Deus que nos protegeu de algo muito pior. Estamos orando para que a mulher que bateu no nosso carro sobreviva e tenha um boa recuperação. Não beba e dirija! Não use drogas! Tenha amor a sua vida e do próximo".

Publicidade