Lary Bottino apresenta time de seu novo programa, o 'Moda Mood' Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 05:00

Lary Bottino apresentou seu time que em breve entra no ar em seu novo programa, o 'Moda Mood', que será apresentado pela influencer em suas plataformas digitais. Gabriel Nunes, Juba e Corral posaram ao lado de Lary, que já ostenta outra mudança no visual, após aderir ao curtinho. "Voltei ao tom natural. Dá muito trabalho manter o platinado em dia com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, além de quebrar muito o cabelo pra manter o tom", disse a atual participante do reality 'De Férias com o Ex Celebs' da MTV.