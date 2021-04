Maria Lina Deggan Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 20:47 | Atualizado 07/04/2021 20:50

Maria Lina Deggan não esconde a animação com chegada do primeiro filho dela e Whindersson Nunes. A estudante de Engenharia compartilhou nesta quarta-feira (7), o projeto do quarto de João Miguel, previsto para nascer em setembro. A decoração terá as cores branco e cinza com tons de dourado e madeira fria.

A noiva do humorista e influenciador também revelou que só engordou quatro quilos na gestação e que deseja ter parto natural: "Que vai doer, eu já sei.. que não vai ser fácil, também já sei. Agora basta me preparar da melhor forma possível". Maria, que tem falado sobre os enjoos na gestação, revelou que já passou pela fase emotiva. "Tive a fase chorona, a brava, a de pegar bode das pessoas... nada é perfeito como parece ser! Toda grávida fica meio confusa", escreveu nas redes sociais.

