Publicado 08/04/2021 16:27

Patrícia Marx surpreendeu os fãs ao anunciar que estava vendendo vários objetos pessoais, entre eles, o primeiro vinil gravado no início de sua carreira solo, em 1987, com os 'Festa do Amor'e 'To Be or Not To Be'. "Tenho 5 vinis desse em casa e estou vendendo.R$150 + frete. Pagamento em pix, interessados inbox!", escreveu na legenda da publicação com a capa do álbum. Alguns internautas trataram de especular o motivo da venda: 'É a sua história! Por que? ", quis saber um fã e a cantora explicou: "Porque eu não tenho mais espaço para guardar". Outro fã logo opinou: "Não é possível que não tenha um lugar para guardar uma caixa!" e o terceiro sentenciou: "Compartilhar por 150,00? Me poupe! Se não tem espaço, doe ou venda por um preço justo!!! Será que tá tão necessitada assim?"







