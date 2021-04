Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:54

Diretor do 'Big Brother Brasil', Boninho resolveu colocar um ponto final nos boatos que andavam correndo nos bastidores de um possível veto aos nomes de Preta Gil e Pabllo Vittar para se apresentarem nas festas da 21ª edição do programa. "Gente, amo a Preta Gil, minha amiga que já foi muitas vezes no 'BBB', e admiro a Pabllo Vittar. Que fofoca feia! O 'BBB' é uma festa e de portas abertas para todo artista! Uma vergonha espalhar notícia fake, palhaçada!!", escreveu nas redes sociais nesta quinta-feira (8).