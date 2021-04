Francisco Cuoco no 'Conversa com Bial' reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 05:00

Aos 87 anos, Francisco Cuoco estreou seu primeiro canal no YouTube, o 'Francisco Cuoco Oficial'. Nele, o ator veterano da Globo compartilha vídeos com conteúdos sobre religião, como por exemplo uma série sobre histórias de alguns dos mais famosos santos do catolicismo. Além disso, o artista ainda posta vídeos com mensagens motivacionais e sobre assuntos do cotidiano.