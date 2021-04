Lady Chokey Gustavo Delgado

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 05:00

Levando a quarentena a sério desde o início da pandemia do coronavírus, a influenciadora trans, Lady Chokey, revelou que aderiu ao 'lockdown sexual', um período sem relações sexuais. "Confesso que pra mim não está sendo fácil, mas estou em isolamento sexual desde setembro do ano passado. Como não tenho namorado, não dá pra ficar trocando de parceiro com um vírus à solta por aí. O vírus ainda está solto e a minha vida vale muito mais do que isso. Além disso, tenho minha avó, que é do grupo de risco", diz a também gamer, que tem focado em cuidar da saúde.



"Canalizei minha força e atenção para cuidar de mim e já perdi 85 kg. Me sinto uma nova pessoa. Quando voltar a 'ativa' estarei cheia de disposição (risos)", contou Lady Chokey.