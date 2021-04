Tatuagem de Diego Veiga Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 21:20 | Atualizado 09/04/2021 09:14

Filho do apresentador Tom Veiga, Diego resolveu fazer uma tatuagem em homenagem ao pai e tem mostrado o desenho para as pessoas próximas. Assim como o intérprete do Louro José, o rapaz agora tem marcado na perna um leão com uma coroa. Ele ainda acrescentou a data de nascimento de Tom, 6 de fevereiro, na tatuagem. Na semana que surgiu a polêmica sobre a briga pela herança do ex-parceiro de Ana Maria Braga no 'Mais Você', a revelação da homenagem emocionou os amigos de Tom Veiga.

Tom deixou quatro filhos: Adrian e Alissa, fruto de seu relacionamento com Alessandra, e Diego e Amanda, da relação com Cristina Rilco. Ele morreu em novembro e a família descobriu agora que ele tinha deixado um testamento sendo 50% para a ex-mulher, Cybelle Hermínio, e 12,5% para cada um dos herdeiros naturais. Os dois ficaram casados apenas oito meses e família acusa Cybelle de agressões e quer a anulação do documento.