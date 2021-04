Ary Fontoura Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 21:45

Atire a primeira pedra quem nunca brincou de sensualizar na frente do espelho ou até gravar um vídeo para mostrar aos amigos Pois bem. Ary Fontoura tentou fazer uma performance sexy para dividir com os fãs nesta quinta-feira (9), mas acabou se atrapalhando e divertindo os internautas. O próprio ator riu da 'atuação': "Tentei sensualizar e deu nisso! Até eu não me contive. Rindo para não chorar", entregou. Ary ainda agradeceu os elogios de famosos como Ivete Sangalo, Maurício Mattar, Vera Fischer, Cissa Guimarães, Fábio Júnior, Rita Guedes, Celso Portiolli, entre outros, todos 'maravilhados' com a sensualidade do veterano. Veja o vídeo: