Publicado 09/04/2021 17:07

Neste sábado (10), data em que Gugu Liberato completaria 62 anos, será lançada a 'Rede Gugu de Boas Notícias', projeto que transforma as redes sociais do apresentador - Instagram, Facebook e Twitter - em uma plataforma dedicada exclusivamente a disseminar informação positiva e bons exemplos no Brasil e no mundo. Diariamente uma nova publicação irá compartilhar histórias transformadoras, iniciativas em prol de um mundo melhor, indicação de lugares, livros, filmes, ações inspiradoras e informações em áreas como saúde, vida saudável, sustentabilidade, educação e projetos voltados para a conscientização da humanidade. O projeto conta com a participação de João Augusto, Marina e Sofia Liberato, filhos de Gugu.