Publicado 09/04/2021 17:58 | Atualizado 09/04/2021 18:03

Marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas usou as redes sociais nesta sexta-feira (9), para atualizar o estado de saúde do ator, que está internado e intubado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 13. Thales afirmou que, assim como em casos de outros pacientes em estado grave por conta da Covid-19, o tratamento do humorista vem passando por 'altos e baixos'.

"A melhora do Paulo Gustavo, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima! E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções. De uma coisa tenho convicção: todos, inclusive e especialmente eu, estamos fazendo de tudo pra trazer ele de volta para casa", escreveu o médico no Instagram.

Ele ainda informou que todos os esforços necessários estão sendo empregados pela equipe médica para que os pulmões do artista se recuperem logo. "O Paulo Gustavo tem passado por procedimentos importantes pra fazer seus pulmões melhorarem. Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele recupere logo. Agradeço muito a eles e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar não só vidas como almas".