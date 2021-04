Sarah Andrade Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:27

Antes de entrar no 'BBB 21', Sarah Andrade fez uma harmonização facial com um cirurgiã-dentista de Goiás, mas ex-sister resolveu mexer ainda mais no rosto. Nesta sexta-feira (9), o médico mineiro Igor Alves entregou que consultora digital fez botox, tirou a olheira, retocou o nariz e a mandíbula e ainda realizou um preenchimento labial. O profissional postou um video do antes e depois de Sarah.