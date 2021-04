Ivete Sangalo e Daniel Cady Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:46 | Atualizado 09/04/2021 21:51

Ivete Sangalo também foi uma das vítimas da Covid-19. Ela, o marido e os três filhos continuam isolados em casa na Praia do Forte, na Bahia, mesmo com todos já praticamente curados da doença. Quem contou a notícia sobre o coronavírus foi Daniel Cady em uma live com Regina Casé, nesta sexta-feira (9)."Graças a Deus foram sintomas leves e não tivemos nada grave. Estamos meio que vacinados e com os cuidados redobrados contra essa doença. Todo nós já cumprimos o período de isolamento e continuamos entocados em casa. Só que agora, estamos até mais tranquilos para poder sair de casa. A Covid-19 chegou aqui em casa pela nossa cozinheira, mas está tudo bem", disse o nutricionista baiano.