Por O Dia

Publicado 10/04/2021 11:24

Em comemoração aos seus 10 anos na internet, a empresária Bianca Andrade vai relembrar um dos quadros que fez mais sucesso em seu canal no YouTube, o #BIATODODIA. Durante uma semana, a partir desta segunda-feira (12), a influenciadora irá soltar um vídeo por dia na plataforma.

Terão reacts, momentos marcantes de sua trajetória, tag casal com o seu marido Fred, conselhos amorosos e muito mais. Já no Instagram, Bia fará uma maratona de lives com diversas temáticas, como empreendedorismo, gravidez e maquiagem. Para isso, ela vai receber Sabrina Sato, Gkay, Virgínia Fonseca, Rachel Maia e Bianca Dellafancy.